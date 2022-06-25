Соцсети: ребенок и двое взрослых пострадали в пожаре в Березовском

В Кузбассе на улице Мичурина в Березовском произошел пожар, о чем очевидцы события сообщили на просторах социальных сетей. Из сводки ГУ МЧС следует, что сигнал о возникновении огня в частном жилом доме поступил в ведомство в 20:48. На тушение были отправлены 15 человек на четырех автоцистернах. Как оказалось, полностью ликвидировать пламя удалось к 21:10.

На кадрах с места ЧП видно, что строение горело открытым пламенем. В комментариях под кадром жители города сообщили, что не обошлось и без жертв. По их данным, в огне пострадали пенсионерка, мужчина и ребенок, сейчас они в реанимации. При этом одна из женщин указала, что несовершеннолетний "обжегся и в шоке".