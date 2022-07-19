Соцсети: рабочие начали спиливать деревья в кемеровском Сосновом бору

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Кемеровчане обратили внимание, что рабочие начали уничтожать деревья в Сосновом бору. Действия специалистов не на шутку разозлили горожан.

Жительница столицы Кузбасса оказалась обеспокоена судьбой деревьев в кемеровском Сосновом бору, где, с ее слов, сейчас рабочие проводят раскопки и массово уничтожают озеленение.

Спилили деревья, раскопали огромную яму, потом ее засыпали и дальше стали копать уже в другом месте. Что происходит на территории ценного природного объекта? задалась вопросом горожанка.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации корреспондент AVOKADO направил официальный запрос в городскую мэрию, где пообещали прокомментировать происходящее, но позже.

Да!
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