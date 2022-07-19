Соцсети: рабочие начали спиливать деревья в кемеровском Сосновом бору

Жительница столицы Кузбасса оказалась обеспокоена судьбой деревьев в кемеровском Сосновом бору, где, с ее слов, сейчас рабочие проводят раскопки и массово уничтожают озеленение.

– Спилили деревья, раскопали огромную яму, потом ее засыпали и дальше стали копать уже в другом месте. Что происходит на территории ценного природного объекта? – задалась вопросом горожанка.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации корреспондент AVOKADO направил официальный запрос в городскую мэрию, где пообещали прокомментировать происходящее, но позже.