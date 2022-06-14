Соцсети: пьяный водитель лишил электричества жителей деревни в Кузбассе

Накануне, 13 июня, пользователи социальных сетей сообщили, что в деревне Жургавань Кемеровского района произошло ДТП, которое оставило без света всех жителей населенного пункта. По словам кузбассовцев, пьяный водитель врезался в опору линии электропередачи, что и привело к обесточиванию домов. При этом сельчане отметили, что мужчина якобы уходил от полицейской погони.

‒ ...водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в ЛЭП. Обесточил всю деревню, которая полностью зависит от электричества и даже поступление воды в дома. Искры освятили всю деревню! <...> ДПС преследовали его с кадетского училища, ‒ заявили очевидцы.

Также кузбассовцы отметили, что водитель не пострадал. Свои слова пользователи Сети подкрепили снимками, на одном из которых запечатлена поврежденная иномарка, а на другом ‒ сваленный на землю столб.

Обстоятельства инцидента выясняются.