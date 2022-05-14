Соцсети: пьяные кемеровские подростки избили девушку до потери сознания

Соответствующая информация появилась в одном из сообществ для кемеровчан во "ВКонтакте". Со слов свидетеля произошедшего, инцидент произошел минувшей ночью в районе дома №19 на бульваре Строителей в Ленинском районе.

– <...> в ночь с 13 на 14 мая, толпа малолетних людей, ведущих аморальный образ жизни, распивали алкоголь, слушали музыку, позже толпой забили девушку, до потери сознания, полицию ждали более часа, приехали постояли, уехали, аморалы остались на месте, – уточнил интернет-пользователь.

Для подтверждения своих слов, рассказчик прикрепил фотографию с места, где якобы произошла потасовка. Судя по кадру, в темное время суток во двор строения прибыла карета скорой помощи и полицейская машина. Подробности случившегося уточняются.