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Соцсети: пожилая кемеровчанка скончалась после наезда велосипедиста

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В кузбасской столице пенсионерку сбил неизвестный на велосипеде, после чего она умерла. Об этом сообщили в социальных сетях. Родственница погибшей попросила помочь с поиском свидетелей.

Накануне, 27 августа, в Сети появился пост от кемеровчанки, в котором женщина рассказала о гибели своей бабушки. По словам горожанки, 24 августа текущего года пенсионерку сбил велосипедист. Инцидент произошел утром на остановке "Хлебзавод", расположенной в Заводском районе города. Кемеровчанка рассказала, что в результате наезда пожилая женщина получила серьезные травмы, приведшие к смерти.

– Бабушка упала и ударилась головой, ее увезли на скорой, у нее была гематома, поврежден мозг. Бабушка сегодня ночью умерла в реанимации, – заявила жительница областной столицы.

Горожанка призвала откликнуться свидетелей наезда, а также велосипедиста, по вине которого якобы и пострадала пенсионерка. Для очевидцев происшествия кемеровчанка оставила в социальных сетях номер для связи.

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