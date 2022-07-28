Соцсети: пострадавший в ДТП пьяный новокузнечанин сбежал из больницы с пробитой головой

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На юге Кузбасса 27 июля произошло одиночное ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на бок, а водитель повредил свою голову. Свидетели сообщают, что мужчина был сильно пьян.

Вчера в Заводском районе Новокузнецка около 16:15 пьяный водитель попал в одиночное ДТП, о чем очевидцы события сообщили в социальных Сетях. Они также поделились фотографиями с перевернутым авто. На кадрах видно, что внедорожник завален на бок, также можно разглядеть машину спасателей.

Водителя увезла скорая с разбитой головой, следует из текста поста во "ВКонтакте".

К слову, в комментариях некоторые горожане заявили, что на момент аварии водитель якобы был очень пьян, а когда медики доставили его в медучреждение, то из больницы просто убежал. Чтобы выяснить все подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в Кузбасский центр медицины катастроф, где обещали прокомментировать информацию, но позже.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

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