Соцсети: пострадавший в ДТП пьяный новокузнечанин сбежал из больницы с пробитой головой

Вчера в Заводском районе Новокузнецка около 16:15 пьяный водитель попал в одиночное ДТП, о чем очевидцы события сообщили в социальных Сетях. Они также поделились фотографиями с перевернутым авто. На кадрах видно, что внедорожник завален на бок, также можно разглядеть машину спасателей.

– Водителя увезла скорая с разбитой головой, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

К слову, в комментариях некоторые горожане заявили, что на момент аварии водитель якобы был очень пьян, а когда медики доставили его в медучреждение, то из больницы просто убежал. Чтобы выяснить все подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в Кузбасский центр медицины катастроф, где обещали прокомментировать информацию, но позже.