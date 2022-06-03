Соцсети: посетитель бара с топором устроил дебош в центре кузбасского города

Беловчане на платформе "Кузбасс онлайн" рассказали властям, что проблемный магазин спиртного (бар) расположен на улице Советская. Недовольство у местных вызывает то, что каждые выходные в питейном заведении проходят шумные вечеринки с криками и регулярными драками.

– Постоянно слышим оры, крики, драки, недавно оттуда мужик с топором по площади бегал кидался на всех!! – указал автор.

Также он указал, что подобное "веселье" происходит в самом центре города неподалеку от администрации. Однако убирать мешающий жизни граждан "притон", так охарактеризовал заведение интернет-пользователь, с улиц никто не намерен.

В комментариях под обращением специалист сервиса указал, что сообщение принято в работу. О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.