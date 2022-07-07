Соцсети: полицейские в Новокузнецке достали из штанов мужчины колбасу

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В южной столице Кузбасса на глазах у местных жителей стражи закона втащили из штанов незнакомца колбасу, которую он, предположительно, вынес из магазина.

В южной столице Кузбасса на днях у одного из крупных продуктовых магазинов был схвачен воришка, который предпринял попытку вынести неоплаченный блок сигарет и палку колбасы, последний товар полицейские достали из штанов злоумышленника. Автор поста указал, что инцидент произошел вечером в 18:30.

Краем глаза увидел блок сигарет, а позже приехавшая ппс (патрульной постовая служба) достала из штанов 1 палку колбасы и зажигалку. Мужчину задержали, сказал очевидец.

За подробностями по инциденту корреспондент AVOKADO обратился в МВД Кузбасса, где информации обещали уточнить.

Фото: ВКонтакте / "Все нормально, это Новокузнецк"

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