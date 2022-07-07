Соцсети: полицейские в Новокузнецке достали из штанов мужчины колбасу

В южной столице Кузбасса на днях у одного из крупных продуктовых магазинов был схвачен воришка, который предпринял попытку вынести неоплаченный блок сигарет и палку колбасы, последний товар полицейские достали из штанов злоумышленника. Автор поста указал, что инцидент произошел вечером в 18:30.

– Краем глаза увидел блок сигарет, а позже приехавшая ппс (патрульной постовая служба) достала из штанов 1 палку колбасы и зажигалку. Мужчину задержали, – сказал очевидец.

За подробностями по инциденту корреспондент AVOKADO обратился в МВД Кузбасса, где информации обещали уточнить.