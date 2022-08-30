Соцсети: подростки атаковали пожилого продавца яблок в Новокузнецке

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Новокузнечане возмутились поведением юных горожан, которые устроили погром на точке продажи сельхозпродукции.

О происшествии новокузнечане сообщили в социальных сетях. По их словам, в микрорайоне Байдаевка двое подростков подошли к пожилым людям, торговавшим сельскохозяйственной продукцией, и начали пинать и опрокидывать ведра с яблоками. Несколько плодов юные горожане якобы бросили в пенсионера.

‒ ...они [подростки] подошли распинали ведерки с яблоками, начали кидать в мужчину (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили очевидцы.

Поведение молодых людей вызвало бурю негодования в комментариях.

‒ "Я б сквозь землю от стыда провалилась если б мой ребенок проявил так себя", "Ровные пацаны так не поступают", "Ужас! Как можно не уважать чужой труд!" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались кузбассовцы.

Также пользователи Сети отметили, что поведение молодых людей могло сказаться на здоровье пенсионеров. Горожане призвали родителей юношей обратить внимание на их воспитание.

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