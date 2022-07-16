Соцсети: пешеход попал под колеса автобуса в Новокузнецке

Новокузнечане сообщили о происшествии в социальных сетях. По словам очевидцев, ДТП случилось на перекрестке проспекта Курако и улицы Кутузова. Горожане рассказали, что пассажирский транспорт якобы совершил наезд на человека.

На снимках, прикрепленных к посту в одном из пабликов "ВКонтакте", видно, что автобус-гармошка остановился перед пешеходным переходом. Рядом с ним находится толпа новокузнечан, а также карета "скорой".

На момент выхода новости информация об инциденте уточняется. Все обстоятельства произошедшего выясняются.