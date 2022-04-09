Соцсети: пешеход погиб под колесами автомобиля в Кузбассе

Накануне, 8 апреля, в социальных сетях появились кадры с места ДТП на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком. По словам пользователей Сети, пешеход погиб в результате наезда автомобиля Hyundai. Судя по видео с места событий, инцидент произошел в темное время суток. На кадрах видны автомобили экстренных служб. Иномарка получила серьезные повреждения: капот автомобиля оказался смят от удара.
– В Ленинске-Кузнецком сбит насмерть парень, – рассказал автор поста в социальной сети.
Обстоятельства инцидента и факт гибели человека устанавливаются.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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