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Соцсети: пенсионерка с костылем и спреем от насекомых атаковала молодежь в Кузбассе

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В Ленинске-Кузнецком компания молодых ребят подверглась нападению неизвестной, которая, с их слов, до этого долго наблюдала за своими жертвами в бинокль.

Об инциденте потерпевшие рассказали в сообществе во "ВКонтакте". По их данным, в тот день они компанией мирно отдыхали на площадке во дворе проспекта Текстильщиков, 1/1. Правда всю идиллию испортила одна из местных жительниц, которая напала на них с костылем, а после якобы начала преследовать каждого и избивать.

Сидели с друзьями на площадке( вели себя мы адекватно) мало того, что она на нас смотрела в бинокль, так еще вышла с костылем и с балончиком (от комаров), начала бить наших друзей костылем, так еще и бегать за ними (пунктуация и орфография авторская пункт. автор.), прокомментировал пост автор.

В комментариях некоторые предположили, что молодые люди вели себя вызывающе и этим навлекли гнев пожилой дамы. Кроме того, возмутило многих и само фото, сделанное из-за спины. Правда некоторые вспомнили, что это не единственный случай агрессивного поведения женщины. Так, ранее она уже гонялась за молодежью и детьми

Материт их, палочкой своей гоняет. Даже мы тогда посидели там с колясками, и ушли, так она и на нас стала говорить что больше не пущу на площадку, потому что мы не стали с ней на детей ругаться хотя они просто сидели на качелях, (пунктуация и орфография авторская пункт. автор.),– уточнил горожанин.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что уличный грабитель избил и отобрал у подростка в Кемерове 200 рублей.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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