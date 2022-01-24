Соцсети: пенсионерка пострадала при пожаре на кухне в кузбасском городе

Сегодня в понедельник, 24 января в переулке Толстого в городе Белово загорелась кухня в многоквартирном доме в жилище на первом этаже здания. Сигнал о задымлении поступил борцам с огнем в 12:15 по местному времени. После тревожного звонка на указанный адрес незамедлительно выдвинулись 11 человек и четыре единицы специальной техники.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел дым. По лестничному маршу специалисты эвакуировали из помещения 5 человек, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Собеседница уточнила изданию, что огонь возник на кухне и уничтожил размещенные в комнате мебель, вещи, а также пол на площади 5 метров квадратных. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Стоит отметить, что в сети местные жители распространили информацию о пожилой женщине, которая пострадала в результате инцидента.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что огонь от печи уничтожил квартиру кемеровского жилого дома на двух хозяев