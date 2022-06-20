Утром в понедельник, 20 июня, в аэропорту "Алексей Леонов" в Кемерове произошли массовые задержки авиарейсов, что связано с плохой видимостью из-за тумана.

Из данных онлайн-табло аэропорта ясно, что рейс из Москвы на 9:50 отменен, а вот из Красноярска (8:40) и Новосибирска (4:28) задерживаются на несколько часов. Также почти на шесть часов был отложен вылет самолета из Кемерова в Ош (Киргизия).

К слову, в Сети появилась информация, что попасть в столицу Кузбасса не могут и путешественники из Санкт-Петербурга, которые планировали добраться до города на авиарейсе 149, но были высажены по соседству в Новосибирске. По их словам, специалисты объяснили свою преждевременную посадку "непригодными для полета погодными условиями" и якобы заявили, что не намерены возобновлять полет до центра Кемеровской области из-за того, что экипаж "устал и ему надо отдыхать". Рассказчица, которая утверждает, что сейчас находится на борту самолета, добавила, что из-за вышеуказанных обстоятельств народ взбунтовался и теперь люди ждут, когда в самолет прибудет полиция, заключила женщина.

Чтобы разобраться в ситуации журналист AVOKADO обратился в справочную новосибирского аэропорта "Толмачево", где сказали, что пассажиры авиарейса "Санкт-Петербург – Кемерово" незапланированно приземлились в городе в 15:27 по местному времени, а вот вылет в конечный пункт состоится в 23:50. В свою очередь в кемеровском аэропорту заявили, что к ним воздушное судно должно прибыть из центра Сибири в 23:30.