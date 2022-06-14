Соцсети: пассажирский автобус самовоспламенился на ходу в Кузбассе

В Сети жители Междуреченска сообщили, что из выхлопной трубы общественного транспорта валил мощный поток огня. В качестве подтверждения своих слов, очевидцы прикрепили видео, на которое попал инцидент. Во время просмотра ролика видно, что во время огненного происшествия пассажирский автобус курсировал по улицам города.

– Автобус-турбо, маршрут 7, – рассказал интернет-пользователь в сообществе во "ВКонтакте".

К слову, водитель транспорта попытался разобраться в ситуации и своими силами решить проблему, однако, не справился.