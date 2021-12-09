Соцсети: отходы собора льются в погреба жителей Кемерова

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой очевидцы запечатлели затопление частного сектора в Кемерове. По словам горожан, в ситуации виноват Знаменский собор, расположенный в Центральном районе города.

‒ Канализация Знаменского собора, топит частный сектор. <...> Отходы уже льются в погреба людей, ‒ заявили кемеровчане в описании к видеозаписи.

Комментаторы способов решения проблемы не предложили. Кроме того, некоторые пользователи усомнились в словах горожан, так как предположили, что собор находится слишком далеко для того, чтобы устроить потоп на обозначенной улице.