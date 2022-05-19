Соцсети: оставленные без присмотра собаки напали на чужого питомца в Кузбассе

Сегодня, 19 мая, ленинск-кузнечане рассказали, что домашние собаки, которые гуляли без присмотра хозяина, якобы проникли на чужой участок и покалечили чужое животное. Кроме того, по словам горожан, нападению подверглись и владельцы пострадавшего пса. Напомним, что ранее о стае агрессивных домашних собак на улице Моховской сообщали взволнованные местные жители.

‒ А вот и первая беда случилась <...>. Его собаки сегодня проникли на участок и загрызли домашнего пса. Собака потеряла глаз и часть кожи. Чудом хозяева остались живы, так как они кинулись и на них, ‒ заявили кузбассовцы, приложив к посту в Сети снимок пострадавшего пса.

Сотрудники администрации города сообщили, что за нарушение Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ владельцы животных несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

‒ В случае, имеющихся обоснованных претензий, гражданин имеет право, обратиться в суд с исковым заявлением о нарушении его прав, ‒ сообщили специалисты в ответ на обращение.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием по данной ситуации в ГУ МВД России по Кемеровской области. Информация уточняется.