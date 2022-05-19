+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Соцсети: оставленные без присмотра собаки напали на чужого питомца в Кузбассе

0
Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о нападении собачьей своры.

Сегодня, 19 мая, ленинск-кузнечане рассказали, что домашние собаки, которые гуляли без присмотра хозяина, якобы проникли на чужой участок и покалечили чужое животное. Кроме того, по словам горожан, нападению подверглись и владельцы пострадавшего пса. Напомним, что ранее о стае агрессивных домашних собак на улице Моховской сообщали взволнованные местные жители.

‒ А вот и первая беда случилась <...>. Его собаки сегодня проникли на участок и загрызли домашнего пса. Собака потеряла глаз и часть кожи. Чудом хозяева остались живы, так как они кинулись и на них, ‒ заявили кузбассовцы, приложив к посту в Сети снимок пострадавшего пса.

Сотрудники администрации города сообщили, что за нарушение Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ владельцы животных несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

‒ В случае, имеющихся обоснованных претензий, гражданин имеет право, обратиться в суд с исковым заявлением о нарушении его прав, ‒ сообщили специалисты в ответ на обращение.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием по данной ситуации в ГУ МВД России по Кемеровской области. Информация уточняется.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36453

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined