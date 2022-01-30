Соцсети: охранник новокузнецкого ТРЦ пообещал сломать детям ноги

Интернет-пользователь в Сети распространил информацию, что в Новокузнецке у стен ТРЦ "Планета" неизвестный мужчина угрожает несовершеннолетним. Автор отметил, что о произошедшем он узнал со слов своей дочери-подростка.

В качестве подтверждения он прикрепил кадры, отснятые на месте инцидента. Судя по видео, горожанин в черной куртке (по словам рассказчика, агрессор работает охранником в ТРЦ) обматерил подростков и пригрозил физической расправой.

– Ребят, вы еще, с***, здесь появитесь ... еще раз здесь появитесь, я вам все ноги сломаю, – сокрушается незнакомец.

Однако причины, из-за чего вспыхнул конфликт, не раскрываются. Родитель выразил мнение, что подобное поведение неуместно в общении с детьми, даже если они в чем-то провинились.