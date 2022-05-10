Соцсети: огонь охватил перевернутый внедорожник с пьяными людьми в Кемерове

Информация об инциденте с внедорожником на улице Стахановская у дома №2 в Кедровке появилась в Сети. Со слов очевидцев, двое мужчин с размахом отметили День Победы 9 мая: водитель каким-то образом перевернул на бок автомобиль, после чего он загорелся. Свидетели отметили, что в момент аварии автолюбитель и его пассажир были сильно пьяны.

Кроме того, в комментариях к посту интернет-пользователи рассказали, что на указанном участке дороги есть небольшая яма, в которую, предположительно, попало колесо и застряло. Они отметили, что владелец транспорта предпринял несколько попыток выехать из засады, но они не только не увенчались успехом, но и привели к тому, что иномарка опрокинулось.

Обошлось без пострадавших. Подробности случившегося устанавливаются.