Соцсети: огонь охватил перевернутый внедорожник с пьяными людьми в Кемерове

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В столице Кузбасса пьяный водитель не справился с управлением внедорожника, в результате чего транспорт опрокинулся на бок и загорелся, о чем сообщили очевидцы в социальной сети.

Информация об инциденте с внедорожником на улице Стахановская у дома №2 в Кедровке появилась в Сети. Со слов очевидцев, двое мужчин с размахом отметили День Победы 9 мая: водитель каким-то образом перевернул на бок автомобиль, после чего он загорелся. Свидетели отметили, что в момент аварии автолюбитель и его пассажир были сильно пьяны.


Кроме того, в комментариях к посту интернет-пользователи рассказали, что на указанном участке дороги есть небольшая яма, в которую, предположительно, попало колесо и застряло. Они отметили, что владелец транспорта предпринял несколько попыток выехать из засады, но они не только не увенчались успехом, но и привели к тому, что иномарка опрокинулось.


Обошлось без пострадавших. Подробности случившегося устанавливаются.

Видео: vk / Алина Григорьева

Да!
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