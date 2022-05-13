Соцсети: очевидцы сняли на камеру пожар на новокузнецком заводе

Сегодня, 12 мая, новокузнечане разместили в социальных сетях ролик, на котором запечатлен дым, выходящий из окон здания. Также в объектив попал объект, напоминающий кран с люлькой, приставленный к стене. По словам горожан, на кадрах запечатлен момент пожара на заводе резервуарных металлоконструкций, расположенном на улице Некрасова.
‒ Пожар на НЗРМК, ‒ заявил автор поста в социальной сети.
Информация об инциденте выясняется и уточняется.
Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк
Загрузка комментариев