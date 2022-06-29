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Соцсети: новокузнечанка устроила драку с контролером в автобусе

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Жители южной столицы Кузбасса сняли на камеру потасовку в общественном транспорте.

Сегодня, 29 июня, в социальных сетях появилась видеозапись, якобы сделанная в автобусе №345 в Новокузнецке. Пассажиры общественного транспорта запечатлели ссору женщины с контролером. По словам горожан, причиной конфликта стало место, предназначенное для работника общественного транспорта.

‒ Парень молодой работает контролером, его место заняла какая-то тетка, он просил освободить его место, а женщина матом его покрыла и в драку кинулась (стиль сохранен ‒прим. ред.), ‒ рассказали очевидцы происшествия в комментариях.

Судя по снятому горожанами ролику, новокузнечанка сначала громко бранилась, а затем подскочила к молодому человеку и нанесла удар ладонью, что и стало началом драки. Как отметил автор съемки, в этот момент в салоне находились дети.

Фото:  
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