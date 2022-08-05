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Соцсети: несколько животных погибли при пожаре в кемеровской пятиэтажке

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Серьезный пожар произошел в кузбасской столице. Очевидцы сообщили о жертвах среди домашних питомцев.

В социальных сетях появилось видео, на которое попал момент ликвидации пожара на проспекте Кузнецком в Кемерове. Горожане рассказали, что в загоревшейся квартире на четвертом этаже были только кошки, которые якобы скончались в результате инцидента.

‒ Кошек не удалось спасти! Соседи от сильного задымления вызвали пожарных, дымом надышались пожилые люди, ‒ заявили кемеровчане.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 17:49. Прибывшие на место огнеборцы заметили дым, идущий из окна квартиры на четвертом этаже. Кроме того, наблюдалось задымление в подъезде. До приезда пожарных из здания эвакуировались 22 человека, еще шестерых вывели спасатели.


Тушением пожара занимались 23 человека и восемь единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 18:04. Предварительно, причиной возникновения огня стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


Информацию о погибших животных подтвердить или опровергнуть не удалось.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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