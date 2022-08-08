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Соцсети: несколько человек пострадали при столкновении с "ПАЗом" в Кузбассе

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Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о серьезной автоаварии.

В социальных сетях появились кадры, снятые на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Очевидцы записали на камеру толпу, собравшуюся у разбитого автомобиля: машины Lada, смятой от столкновения с "пазиком". Также можно увидеть, как находящиеся на месте работники экстренных служб и силовики помогают перенести пострадавшего.


По словам свидетелей происшествия, в легковушке находились шесть человек, в том числе один ребенок. При этом горожане заявили, что мальчика якобы ввели в искусственную кому после госпитализации. Водитель и остальные пассажиры автомобиля, по сведениям из социальных сетей, также получили травмы разной степени тяжести.


Обстоятельства инцидента, а также данные о наличии пострадавших выясняются и уточняются.

Да!
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