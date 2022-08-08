В социальных сетях появились кадры, снятые на проспекте Шахтеров в Прокопьевске. Очевидцы записали на камеру толпу, собравшуюся у разбитого автомобиля: машины Lada, смятой от столкновения с "пазиком". Также можно увидеть, как находящиеся на месте работники экстренных служб и силовики помогают перенести пострадавшего.

По словам свидетелей происшествия, в легковушке находились шесть человек, в том числе один ребенок. При этом горожане заявили, что мальчика якобы ввели в искусственную кому после госпитализации. Водитель и остальные пассажиры автомобиля, по сведениям из социальных сетей, также получили травмы разной степени тяжести.

Обстоятельства инцидента, а также данные о наличии пострадавших выясняются и уточняются.