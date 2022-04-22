Соцсети: неизвестный выстрелил в заднее стекло машины с годовалым ребенком в Кемерове

Кемеровчанка поделилась в соцсетях информацией о том, что она ехала в центре Кемерова по Октябрьскому проспекту и услышала звук, как она утверждает, выстрела. Обернувшись, горожанка увидела разбитое заднее стекло.
– В 16.30 во время поездки с годовалым внуком по пр. Октябрьскому, поворачивая на улицу в сторону Юбилейного, услышала звук выстрела и заднее стекло оказалось разбитым, – сказано в сообщении.
Женщина опубликовала кадры разбитого стекла. О пострадавших не сообщается.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
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