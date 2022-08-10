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Соцсети: неизвестный устроил стрельбу по подросткам в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса злоумышленник выстрелил в несовершеннолетних, о чем рассказали пользователи социальных сетей.

Сегодня, 10 августа, в Сети появилось сообщение от новокузнечан, которые заявили, что неизвестный якобы устроил стрельбу по юным горожанам. По словам кузбассовцев, инцидент произошел вечером 9 августа.

‒ …по проспекту Шахтеров 19, неизвестный стрелял в подростков, ‒ рассказали жители южной столицы региона.

Свои слова очевидцы подкрепили снимками, на которых якобы оказались запечатлены пострадавшие и извлеченная пуля.


Журналист AVOKADO обратился за официальным комментарием по данному инциденту в ГУ МВД России по Кемеровской области. Обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.

Фото: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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