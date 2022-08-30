Соцсети: неизвестный сбил пожилую кемеровчанку в центре города

О происшествии рассказала кемеровчанка, представившаяся внучкой пострадавшей. По словам горожанки, около 15:00 часов на улице Красной ее бабушка, которой почти 90 лет, была сбита неизвестным мужчиной. Водитель якобы не вызвал скорую помощь и скрылся с места происшествия, перед этим заявив пенсионерке, что он ее не заметил.

‒ Бабушка отказалась вызвать скорую, переживая за этого мужика, что у него будут проблемы (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказала внучка пострадавшей.

В дополнение к своим словам кемеровчанка разместила в социальных сетях фотографию пожилой женщины, на лице которой видны ссадины и кровоподтеки.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что такой сигнал к ним пока не поступал. Можно предположить, что водитель не явился к правоохранителям, чтобы сообщить о наезде на пенсионерку.