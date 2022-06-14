Соцсети: неизвестный кемеровчанин спас тонувшего в Красном озере ребенка

0
Фото:  

Жители столицы Кузбасса сообщили о спасении мальчика в популярном месте отдыха.

По словам кемеровчан, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 июня. На озеро Красное якобы пришли несколько детей от восьми до десяти лет, при этом взрослых с ними не было. Пользователи Сети рассказали, что юные горожане начали играть в воде, один из детей оказался на глубине и начал тонуть. К счастью, к нему на помощь пришел очевидец.

‒ Все происходило очень быстро. Мужчина спас мальчика. <...> Потому, что народу было много стояли спасатели и никто не заметил, что мальчишка несколько раз скрывался под водой (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили кемеровчане в одном из пабликов "ВКонтакте".

Горожане призвали родителей внимательно следить за детьми и объяснить им, что купание в водоемах может представлять серьезную опасность для жизни.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37135

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined