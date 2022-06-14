Соцсети: неизвестный кемеровчанин спас тонувшего в Красном озере ребенка

По словам кемеровчан, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 июня. На озеро Красное якобы пришли несколько детей от восьми до десяти лет, при этом взрослых с ними не было. Пользователи Сети рассказали, что юные горожане начали играть в воде, один из детей оказался на глубине и начал тонуть. К счастью, к нему на помощь пришел очевидец.

‒ Все происходило очень быстро. Мужчина спас мальчика. <...> Потому, что народу было много стояли спасатели и никто не заметил, что мальчишка несколько раз скрывался под водой (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили кемеровчане в одном из пабликов "ВКонтакте".

Горожане призвали родителей внимательно следить за детьми и объяснить им, что купание в водоемах может представлять серьезную опасность для жизни.