Соцсети: неизвестные в Кемерове разбили стекло припаркованной машины

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" сегодня 13 июля появилась публикация, согласно которой у припаркованной на бульваре Строителей легковушке оказалось разбито стекло.

– На бульваре разбили стекло на авто, – подписал автор снимок.

В комментариях интернет-пользователи начали гадать о причине, по которой на машине появилось повреждение. Так, некоторые предположили, что в оставленный у проезжей части транспорт мог случайно отскочить камень с дороги. Другие же посчитали, что к этому приложили руку неизвестные воры, пожелавшие нажиться на чужом имуществе.