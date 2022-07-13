Соцсети: неизвестные в Кемерове разбили стекло припаркованной машины

0
Фото:  

В столице Кузбасса местные жители заметили на парковке автомобиль с разбитым стеклом. Очевидцы посчитали, что урон легковушке причинили воры.

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" сегодня 13 июля появилась публикация, согласно которой у припаркованной на бульваре Строителей легковушке оказалось разбито стекло.

На бульваре разбили стекло на авто, – подписал автор снимок.

В комментариях интернет-пользователи начали гадать о причине, по которой на машине появилось повреждение. Так, некоторые предположили, что в оставленный у проезжей части транспорт мог случайно отскочить камень с дороги. Другие же посчитали, что к этому приложили руку неизвестные воры, пожелавшие нажиться на чужом имуществе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38166

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined