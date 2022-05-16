Соцсети: неизвестные устроили погром на кладбище в кузбасском городе

О происшествии в социальных сетях рассказала киселевчанка. Женщина отправилась на кладбище в Афонино, чтобы навестить захоронения своих родственников. На месте жительница Кузбасса обнаружила, что некоторые могилы подверглись воздействию неизвестных: несколько памятников были сломаны и опрокинуты на землю.



‒ Сегодня пришла на кладбище к своим родителям и обнаружила вандализм, вокруг еще десяток сваленных памятников, ‒ сообщила киселевчанка.



Произошедшее возмутило комментаторов. Кузбассовцы отметили, что виновники должны понести наказание и предложили горожанке обратиться в полицию с заявлением.