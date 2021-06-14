Соцсети: неизвестные уничтожили надгробия на кладбище

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Фото:  

Пользователи соцсетей сообщили, что неизвестные на автомобиле переехали и сломали несколько надгробий на территории одного из кладбищ, расположенного в кузбасском городе.

Сообщение от возмущенного кузбассовца появилось на просторах Сети в сообществе "Инцидент Кузбасс" утром в понедельник, 14 июня. Отмечается, что свои проделки вандалы осуществляли на транспортном средстве.

– На Прокопьевском кладбище не чтут память усопших, кто-то проехался по могилам! Узнать правду нет возможности, – заявил свидетель.

Автор публикации приложил несколько снимков из которых следует, что разбитые памятники склонились к земле, на которой виднеются следы от автомобильных шин.


Кузбассовцы в комментариях обеспокоились сложившейся ситуацией и призвали местную администрацию обратить внимание на появившихся мародеров.

Да!
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