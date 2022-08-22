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Соцсети: неизвестные брызнули 11-летнему новокузнечанину в лицо из баллончика

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Жительница южной столицы Кузбасса сообщила, что ее сын пострадал из-за компании молодых людей.

По словам новокузнечанки, инцидент произошел около 22:00 часов 21 августа. Ребенок горожанки, 11-летний мальчик, катался на самокате во дворе на Комсомольской площадке. Рядом находилась его бабушка. В один момент юный новокузнечанин проехал мимо компании молодых людей, и один из них якобы распылил в лицо ребенка неизвестное вещество из баллончика.

‒ ...сыну брызнули чем-то в глаза. Он зажмурил глаза, поехал к бабушке и врезался в дерево, разбил лоб. Глаза жгло. Хорошо, что у бабушки была вода и рядом магазин, ‒ рассказала в Сети мать пострадавшего.

По словам горожанки, компания молодых людей скрылась, когда их попыталась догнать бабушка мальчика. Новокузнечанка выразила намерение обратиться в правоохранительные органы. Комментаторы возмутились поведением неизвестных и предположили, что мальчика могли обрызгать из перцового баллончика.


За официальным комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители рассказали, что подобных сигналов в полицию Новокузнецка не поступало. Сейчас инспекторы ПДН начали проверку по сведениям, опубликованным в Сети. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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