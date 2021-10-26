Соцсети: мужчина выпал из окна пятого этажа в Кемерове

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Очевидцы сообщили о падении человека из окна жилого дома в кузбасской столице.

Во вторник, 26 октября, в Кемерове на улице Терешковой 36 произошло ЧП: из окна на пятом этаже выпал человек. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы случившегося, поделившись кадрами, на которых запечатлена карета скорой помощи. Также горожане отмечают, что выпавший человек — пожилой мужчина.


В пресс-службе кузбасского центра медицины катастроф сообщили Avoka.do, что пока сигналов о случившемся не поступало.


В региональном СУ СКР журналу подтвердили информацию, отметив, что ее проверяют следователи, однако о состоянии человека пока ничего неизвестно. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Да!
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