Соцсети: мужчина выпал из окна пятого этажа в Кемерове

Во вторник, 26 октября, в Кемерове на улице Терешковой 36 произошло ЧП: из окна на пятом этаже выпал человек. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы случившегося, поделившись кадрами, на которых запечатлена карета скорой помощи. Также горожане отмечают, что выпавший человек — пожилой мужчина.

В пресс-службе кузбасского центра медицины катастроф сообщили Avoka.do, что пока сигналов о случившемся не поступало.

В региональном СУ СКР журналу подтвердили информацию, отметив, что ее проверяют следователи, однако о состоянии человека пока ничего неизвестно. Обстоятельства инцидента устанавливаются.