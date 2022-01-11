Соцсети: мужчина разбился насмерть в Кемерове

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В областном центре погиб мужчина в результате падения с большой высоты, о чем сообщили очевидцы в Сети.

В пятницу, 7 января, в Кемерове разбился насмерть горожанин, рассказали интернет-пользователи в социальных сетях. По словам свидетелей трагедии, мужчина упал с высоты 5-го этажа. При этом адрес, где произошел инцидент не раскрывается.

У его второй половинки случился шок и она не верила, что он умер. Тело лежало так 2 часа, указал автор поста во "ВКонтакте".

Судя по фото, погибший лежит на снегу без верхней одежды. В СУ СК от официального комментария воздержались.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчанин погиб при пожаре в гараже.

Фото: ВКонтакте / "ТОПОР — Хранилище"

Да!
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