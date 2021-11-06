Соцсети: момент смертельного ДТП на трассе Кемерово-Новосибирск попал на видео

Накануне в Сети появились кадры с видеорегистратора одного из автомобилей, попавших в крупную аварию на 52-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Сообщается, что инцидент произошел 4 ноября в 00:50 в Мошковском районе.

– Водитель "КамАЗа" ехал со стороны Кемерова в сторону Новосибирска. По неизвестной причине дальнобойщик выехал на полосу для встречного движения и сначала столкнулся с автомобилем "Хендай" (пятитонник), а затем с грузовым автомобилем "Вольво", – рассказал автор поста в социальной сети.

Также отмечается, что в результате ДТП погиб 35-летний водитель "КамАЗ". По словам очевидцев, он ехал из Кемерово. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.