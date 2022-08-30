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Соцсети: молодые кузбассовцы обокрали табачный бутик в торговом центре

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Жители Кемеровской области сообщили о краже в ТЦ. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По словам кузбассовцев, кража была совершена в торговом центре, расположенном в пгт Грамотеино. Хозяин торговой точки, продающей табачные изделия, заявил, что лишился товара на сумму в 4 000 рублей. При этом неизвестные, якобы совершившие преступление, попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей проникают в бутик, пока третий предполагаемый злоумышленник следит за обстановкой вокруг.

‒ ...нас обокрали вот эти вот не установленные личности. Вытащили товару на сумму 4 000 рублей (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили кузбассовцы.

В ГУ МВД России по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что не получали подобного сигнала в ближайшие дни.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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