Соцсети: металлические футбольные ворота рухнули на ребенка в Кузбассе

Прокопчане рассказали, что инцидент произошел вечером 30 мая у дома №2 по улице Обручева. По словам горожан, у металлических футбольных ворот играл мальчик возрастом 4,5 года. В ходе игры ребенок якобы зацепился за перекладину конструкции, после чего та упала на него и придавила. Очевидцы заявили, что в результате происшествия юный горожанин получил травмы.

– Мальчик потерял сознание, вызвали скорую, в травмпункте зафиксировали ушибы мягких тканей, у ребенка на голове гематомы, – сообщили прокопчане.

Свои слова авторы поста подкрепили видеозаписью, на которой видны незакрепленные футбольные ворота, которые можно приподнять над землей. Горожане понадеялись, что виновные в инциденте понесут ответственность.

Комментаторы отметили, что случаи травмирования при таких обстоятельствах нередки. Кроме того, кузбассовцы призвали родителей обратить большее внимание на безопасность детей во время игр.