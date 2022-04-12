Соцсети: мать троих детей из Кузбасса скормила сбежавшего щенка собаке

Подписчица паблика рассказала о местной жительнице поселка Старобочаты, которая якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения украла из вольера трехмесячного щенка и скормила его своему алабаю.

Как утверждает сама автор, женщина, у которой трое детей, за злодеяние попала в отделении полиции. В нем она призналась в случившемся, сказав, что всегда кормит собаку щенками и котятами. Однако факт кражи не подтвердила, а указала, что тот сбежал из вольера сам.

Подробности инцидента выясняются.