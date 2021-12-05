Соцсети: машинист погиб от удара током на кузбасском разрезе

2
Фото:  

Пользователи Интернета заявили о гибели сотрудника одного из угольных предприятий Кемеровской области.

Накануне в Сети появилось сообщение от очевидцев трагедии, якобы произошедшей на одном из разрезов в Кузбассе. Как пишет пользователь, электрический удар в несколько тысяч вольт привел к смерти водителя экскаватора.

– Машиниста ударило током пять тысяч вольт. Машинисту сказали, что якобы машина отключена от электропитания, – рассказал автор поста в одной из групп в Instagram.

Очевидец сообщил, что водитель залез в кабину и закричал. Он успел сообщить о том, что с ним произошло, а затем потерял сознание. Несмотря на попытки коллег спасти пострадавшего, машинист скончался. На момент выхода новости правоохранители не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на источник.


Представители разреза также не смогли прокомментировать сообщение о гибели машиниста, но подчеркнули, что если инцидент имел место, предприятием будут приняты все необходимые меры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31615

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined