Соцсети: машинист погиб от удара током на кузбасском разрезе

Накануне в Сети появилось сообщение от очевидцев трагедии, якобы произошедшей на одном из разрезов в Кузбассе. Как пишет пользователь, электрический удар в несколько тысяч вольт привел к смерти водителя экскаватора.

– Машиниста ударило током пять тысяч вольт. Машинисту сказали, что якобы машина отключена от электропитания, – рассказал автор поста в одной из групп в Instagram.

Очевидец сообщил, что водитель залез в кабину и закричал. Он успел сообщить о том, что с ним произошло, а затем потерял сознание. Несмотря на попытки коллег спасти пострадавшего, машинист скончался. На момент выхода новости правоохранители не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на источник.

Представители разреза также не смогли прокомментировать сообщение о гибели машиниста, но подчеркнули, что если инцидент имел место, предприятием будут приняты все необходимые меры.