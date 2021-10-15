Соцсети: люди пострадали при наезде троллейбуса на столб в Кузбассе

Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, в районе 12:00 в Ленинске-Кузнецком. О дорожном происшествии с троллейбусом очевидцы рассказали в социальных сетях. При этом автор публикации заверил, что в результате столкновения пассажирского транспорта со столбом пострадали люди.

– На центральном рынке троллейбус врезался в столб, пострадавшие есть, – указал в тексте к посту горожанин.

Из видеозаписи следует, что общественное авто врезалось в фонарный столб. На месте проводят работы медики и экипажи ГИБДД. На момент публикации получить оперативный комментарий от правоохранительных органов не удалось.