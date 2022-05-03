Соцсети: легковой автомобиль сбил мотоциклиста в Кузбассе

Сегодня, 3 мая, в социальных сетях появился ролик, снятый на одной из дорог Кузбасса. На камеру попал разбитый легковой автомобиль: его перед оказался серьезно поврежден. Рядом с машиной виден опрокинувшийся мотоцикл. На месте также находились сотрудники экстренных служб.
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Обстоятельства инцидента и наличие пострадавших выясняются.
Видео: Telegram / Подслушано Ленинск-Кузнецкий
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