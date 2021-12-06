Соцсети: легковой автомобиль с детьми вылетел с дороги в Новокузнецке

Накануне в социальных сетях появились видеоролики на которые попало ДТП с участием легкового автомобиля в Новокузнецке. На кадрах видно, как машина на скорости вылетает с дороги и переворачивается на обочине.

‒ Сегодня около 11:40 в Новокузнецке на улице Рудокопровая произошло серьезное ДТП, ‒ подписал один из роликов автор поста в одной из групп "ВКонтакте".

По словам очевидцев, автомобиль двигался со стороны Куйбышевского района. Водитель не удержал транспортное средство на повороте, из-за чего и произошла авария. После того, как автомобиль остановился, к нему поспешили люди, которые вытащили из разбившейся машины детей. Кроме того, из транспортного средства вышли мужчина и женщина. О том, пострадал ли кто-то в этом инциденте, не сообщается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.