Соцсети: легковой автомобиль с детьми вылетел с дороги в Новокузнецке

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Очевидцы выложили в Сеть кадры, на которых запечатлена авария, произошедшая в южной столице Кузбасса.

Накануне в социальных сетях появились видеоролики на которые попало ДТП с участием легкового автомобиля в Новокузнецке. На кадрах видно, как машина на скорости вылетает с дороги и переворачивается на обочине.

‒ Сегодня около 11:40 в Новокузнецке на улице Рудокопровая произошло серьезное ДТП, ‒ подписал один из роликов автор поста в одной из групп "ВКонтакте".

По словам очевидцев, автомобиль двигался со стороны Куйбышевского района. Водитель не удержал транспортное средство на повороте, из-за чего и произошла авария. После того, как автомобиль остановился, к нему поспешили люди, которые вытащили из разбившейся машины детей. Кроме того, из транспортного средства вышли мужчина и женщина. О том, пострадал ли кто-то в этом инциденте, не сообщается.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: ВКонтакте / ДТП Новокузнецка

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