Соцсети: кузбассовцы заметили мужчину с ножом возле детской поликлиники

Информация о появлении мужчины с ножом на одной из улиц в Ленинске-Кузнецком появилась в сообществе "ВКонтакте". Автор публикации отметил, что вооруженный незнакомец якобы в сильном алкогольном опьянении стоит неподалеку от медицинского учреждения для детей.

– Сейчас на детской поликлинике ходит не адекватный мужик, что орет и в руках ножик. Сильно пьяный, – заявил пользователь Сети.

В качестве подтверждения своих слов местный житель прикрепил фотографию с места события.



При этом в комментариях подписчики сообщества посоветовали не заниматься съемкой подозрительных лиц на улице, а решать проблему радикальным способом: "подойди дай палкой на голове и все", предложил один из земляков.