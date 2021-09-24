Соцсети: кузбассовцы заметили мужчину с ножом возле детской поликлиники

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Жители кузбасского города в социальной сети рассказали о вооруженном незнакомце, который с ножом в руках замечен в районе детской поликлиники.

Информация о появлении мужчины с ножом на одной из улиц в Ленинске-Кузнецком появилась в сообществе "ВКонтакте". Автор публикации отметил, что вооруженный незнакомец якобы в сильном алкогольном опьянении стоит неподалеку от медицинского учреждения для детей.

– Сейчас на детской поликлинике ходит не адекватный мужик, что орет и в руках ножик. Сильно пьяный, – заявил пользователь Сети.

В качестве подтверждения своих слов местный житель прикрепил фотографию с места события.


При этом в комментариях подписчики сообщества посоветовали не заниматься съемкой подозрительных лиц на улице, а решать проблему радикальным способом: "подойди дай палкой на голове и все", предложил один из земляков.

Фото:  
Да!
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