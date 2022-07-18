Соцсети: кузбассовцы забирают детей из лагеря из-за случаев отравления

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Жители Кемеровской области сообщили об отравлениях в детском лагере.

Сегодня, 18 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в кузбасском детском лагере "Танай", принадлежащем СДС, произошло отравление. Родителей якобы призвали к вывозу детей. По словам жителей региона, один ребенок находится в больнице.

‒ В детском лагере Танай, допустили отравление детей. В группу родителям скинули сегодня письмо о том, что бы детей сегодня забрали в срочном порядке. <...>, один ребенок точно лежит в больнице с диагнозом отравление средней тяжести, ‒ заявили пользователи Сети.

Обстоятельства и подробности инцидента на момент выхода новости выясняются и устанавливаются. Оперативно получить комментарий в Роспотребнадзоре, лагере и Кемеровском областном центре медицины катастроф не удалось.


Также в социальных сетях появился снимок документа, согласно которому третий сезон детского лагеря досрочно завершается.

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