Соцсети: кузбассовцы устроили драку с дорожными рабочими

Ролик кузбассовцы разместили в социальных сетях вечером 17 июня. По словам очевидцев, драка с участием дорожных рабочих произошла на трассе "Березовский - Кемерово". На кадрах видно, как мужчины, на одном из которых надет светоотражающий жилет, наносят друг другу удары. Еще несколько человек находятся рядом.

– Как сообщает автор видео, что драка началась после того как рабочим не дали проехать парни на легковой машине (стиль сохранен – прим. ред.), – рассказали пользователи Сети.

Комментаторы раскритиковали поведение мужчин и отметили, что потасовка на дороге создала помеху для движения транспорта.