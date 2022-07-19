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Соцсети: кузбассовец задушил собаку на глазах горожан

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Фото:  

Жители Кемеровской области пожаловались на замеченного ими живодера.

Сегодня, 19 июля, в социальных сетях появилось сообщение от жителей города Полысаево, которые заявили, что на улице Толстого было убито животное. По словам кузбассовцев, неизвестный мужчина задушил собаку на глазах очевидцев. Горожане подкрепили свои сведения снимком, на котором виден поднявший руку человек и пес, вставший на задние лапы.

‒ Мужик задушил собаку средь белого дня (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили очевидцы.

Комментаторы пришли в негодование от действий и мужчины, и оператора. Кузбассовцы задались вопросом о том, почему автор фото не предпринял действий для того, чтобы предотвратить гибель животного.

‒ Конечно, ведь "лучше" посидеть в машине и посмотреть "спектакль", а потом разослать по соцсетям, ‒ высказались жители региона.

При этом часть комментаторов отметила, что оператор не мог знать, есть ли у мужчины оружие, а потому и не стал рисковать своей жизнью и здоровьем.


За комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Информация проверяется и уточняется.

Фото:  
Да!
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