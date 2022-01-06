Соцсети: кузбассовец погиб после наезда автомобиля на остановку

Сегодня, 6 января, в социальных сетях появилось видео, заснятое на кузбасской трассе. На кадрах видны автомобили правоохранителей, покореженный остановочный павильон и лежащий рядом человек. По словам автора поста, в остановку врезалась машина, в результате чего стоявший там человек скончался.
– Авария возле ДОКа в сторону Междуреченска. Автомобиль врезался в остановку, погиб мужчина он ждал автобус, – гласит подпись к ролику.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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