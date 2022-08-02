Соцсети: кузбассовец обнаружил мешки для трупов в лесу

Ленинск-кузнечанин в лесном массиве у Сосенков обнаружил свалку из мешков, предназначенных для трупов. Разбросанный мусор он снял на камеру своего телефона и выложил все материалы в Сеть.
– Прошло ровно месяц. Никто не попытался даже связаться, узнать место, убрать (пунктуация и орфография авт. прим. ред.), – заявил мужчина в публикации во "ВКонтакте".
Он также призвал местную администрацию обратить свое внимание на весь беспорядок и наконец-то убрать незаконный склад весьма странных отходов.
Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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