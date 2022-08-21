Соцсети: кузбассовец на кроссбайке сбил юношу возле школы

Накануне, 20 августа, ленинск-кузнечане рассказали в социальных сетях о ДТП с участием мототранспорта. По словам горожан, водитель кроссового мотоцикла совершил наезд на юношу возле образовательного учреждения.
– Сейчас близ 42 школы сбили молодого паренька кроссовым мотоциклом, – сообщили кузбассовцы.
На фотографии, сделанной ленинск-кузнечанами, видно, что к месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Свидетели происшествия в комментариях заявили, что пешеход остался жив.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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