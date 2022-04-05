Соцсети: кузбасское кафе устроило хранилище еды в туалете

Паблик в соцсетях опубликовал предложенную кузбассовцем информацию о "необычном" складе в одном из кафе Шерегеша.

Автор утверждает, что работники данного учреждения не получают должной оплаты и остаются в "должниках" из-за штрафов.

Также пользователь поделился видеозаписью, где наглядно представлены условия хранения продуктов. Кастрюли стоят на подоконнике, товары в коробках и тазик с яйцами лежит прямо у унитаза.

Один из комментаторов пошутил, что в учреждение нужно отправить шефа, намекнув на известного российского ресторатора, который помогает общепиту улучшить условия.