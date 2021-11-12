Соцсети: кузбасская школа предложила детям червивый компот

Накануне в одной из групп, созданной жителями Ленинска-Кузнецкого, появилось фото, на котором запечатлен белый червь, прилипший к чашке с компотом. По словам автора поста, кадр был сделан в одной из школ города.

Мнения комментаторов разделились. Часть кузбассовцев возмутилась тому, что питание подобного качества предоставляется школьникам. Другие же заявили, что в подобных находках нет ничего удивительного, так как компот сделан из смеси сухофруктов.

‒ Натуральный компот! Это нормально, ‒ отметили кузбассовцы.

В настоящее время факт обнаружения червяка в напитке, поданном именно в школьной столовой, не подтвержден.